Vorzeitige Madrid-Rückkehr? BVB-Star Hakimi sorgt mit Wechsel-Aussage für Aufsehen

Achraf Hakimi ist die wohl größte Entdeckung beim BVB in dieser Saison. Der Außenverteidiger avancierte dank starker Leistungen schnell zum Stammspieler auf der rechten Verteidigerseite der Borussia und überzeugte mit zwei Toren und vier Vorlagen in seinen 21 Saisoneinsätzen . Ein Mittelfußbruch beendete die Saison des Marokkaners jedoch frühzeitig . Im Juli 2019 soll die Leihgabe von Real Madrid auf den Platz zurückkehren.

Der Leih-Vertrag beim BVB läuft eigentlich noch bis Sommer 2020, doch nun hat der Spieler selbst mit einer Aussage für Aufsehen gesorgt. "Es wäre ein Traum, so schnell wie möglich nach Madrid zurückzukehren. Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Mal sehen was passsiert", erklärte der Spieler gegenüber Movistar TV.

BVB will Hakimi halten - doch die Ablöse dürfte zu hoch sein

Der BVB würde seinen Spieler am liebsten langfristig unter Vertrag nehmen, doch es düfte an der Ablösesumme scheitern. Bei den "Schwarz-Gelben" steigerte der schnelle Abwehrmann seinen Marktwert von rund fünf Millionen auf jetzt 30 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de). Doch ein Trost bleibt: Trotz der Wechsel-Aussage von Hakimi dürfte der BVB-Jungstar noch eine Saison in der Bundesliga spielen - bevor er dann zurück zum spanischen Top-Klub wechselt.