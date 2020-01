Wechsel zum FC Bayern? BVB-Star Achraf Hakimi über Zukunft im Unklaren - Kimmich mit Lob

Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Márcio Amoroso, Ousmane Dembélé und Alexander Frei heute? ©

BVB-Star Hakimi ahnungslos über möglichen Bayern-Wechsel: "Ich weiß es wirklich nicht"

Am Rande der Preisverleihung für den besten afrikanischen Jungspieler des Jahres gab sich Hakimi jedoch komplett ahnungslos: "Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ich bleibe entspannt und genieße die Zeit in Dortmund" , antwortete der Außenverteidiger auf eine Frage über seine Zukunft nach dem Leih-Ende beim BVB.

Die Borussia hatte Hakimi im Sommer 2018 für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehen. Sollte der BVB den marokkanischen Nationalspieler fest verpflichten wollen, könnte Madrid den Preis also frei bestimmen, da keine Kaufoption besteht. Bei transfermarkt.de wird der Wert Hakimis, dessen Vertrag beim spanischen Rekordmeister noch bis 2022 läuft, derzeit auf 45 Millionen Euro beziffert. Und Dortmund will den torgefährlichen Außenverteidiger (diese Saison sechs Tore in 26 Pflichtspielen) fest verpflichten: "Wir haben bereits mehrfach unser Interesse daran bekundet, ihn über den Sommer hinaus bei uns zu behalten", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc noch kurz vor Weihnachten.