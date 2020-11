Wiedersehen für Ex-BVB-Star: Achraf Hakimi kehrt mit Inter Mailand zu Real Madrid zurück

In Gruppe B der Champions League kommt es an diesem Dienstag zum Aufeinandertreffen der beiden Favoriten auf den Einzug ins Achtelfinale: Real Madrid empfängt Inter Mailand (21 Uhr, DAZN). Real-Coach Zinedine Zidane macht keinen Hehl aus der besonderen Bedeutung der Partie für die Königlichen. "Für uns ist es ein Finale", sagte der Franzose. Kein Wunder, denn aus den ersten beiden Begegnungen in der Gruppe holte Spaniens Rekordmeister nur einen Zähler ( 2:3 gegen Schachtjor Donzek , 2:2 gegen Gladbach ). Für einen Akteur im Inter-Team ist die Begegnung mit den Madrilenen eine ganz besondere: Achraf Hakimi , der in den vergangenen beiden Jahren bis zu diesem Sommer an Borussia Dortmund ausgeliehen war.

Dass Hakimi jedoch nicht bei Real blieb, sondern für eine Ablösesumme von kolportierten 40 Millionen Euro zu Inter wechselte, lag laut Berater Alejandro Camano auch am Trainer der Königlichen. "Zidane ist der Grund, warum er bei Inter unterschrieben hat", deutete Camano im Juli gegenüber dem marokkanischen Sportmagazin Almountakhab an, dass der Weltmeister von 1998 offenbar keinen gesteigerten Wert auf die Dienste des Ex-Dortmunders legte. Anders Inter-Coach Antonio Conte, mit dem Zidane bei Juventus Turin einst zusammengespielt hatte. "Er sprach mit Achraf über das Projekt des Klubs, und wenn ein Trainer darauf besteht, dich in seinem Team zu haben, bedeutet das, dass du ein wichtiger Teil in diesem Projekt bist", fügte Camano hinzu. Was die Statistiken untermauern: Bei den Nerazzuri spielt Hakimi regelmäßig, kam in allen bisherigen sechs Serie-A-Partien zum Einsatz. Lediglich den Champions-League-Auftakt gegen Gladbach (2:2) verpasste er, weil er zu diesem Zeitpunkt in Quarantäne war.