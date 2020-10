Ex-BVB-Profi Achraf Hakimi mit Corona infiziert: Inter-Star fällt gegen Gladbach aus

Der von 2018 bis 2020 von Real Madrid an Borussia Dortmund ausgeliehene Flügelspieler sei laut Vereinsmitteilung symptomfrei, müsse sich aber trotzdem in Quarantäne begeben. Nach seinem letzten BVB-Jahr wechselte der Marokkaner im Sommer von Real zu Inter Mailand in die Serie A.

Seit seinem Transfer zu den Nerazurri stand Hakimi in allen Spielen (vier) in der Liga für seinen neuen Klub auf dem Rasen. Bei seinem Debüt gegen die AC Florenz wurde er für Ashley Young eingewechselt und legte das zwischenzeitlichen Ausgleich zum 3:3 durch Romelu Lukaku auf. In den drei weiteren Partien spielte er dann jeweils über 90 Minuten, erzielte sein erstes Tor im zweiten Spiel gegen Benevento (5:2) und schaffte auch seine zweite Vorlage der Saison. Auch am Samstag im Derby gegen den Stadtrivalen AC Mailand (1:2) spielte Hakimi durch, konnte die Niederlage aber nicht abwenden.