Transfer fix: Ex-BVB-Spieler Achraf Hakimi wechselt von Inter Mailand zu Paris Saint-Germain

Der nächste Top-Transfer! Nach dem ablösefreien Wechsel von Georginio Wijnaldum (30, kam vom FC Liverpool) hat Paris Saint-Germain erneut zugeschlagen und sich Achraf Hakimi von Inter Mailand geangelt. Das gab der französische Spitzenklub am Dienstagabend via Twitter bekannt. Der Außenverteidiger soll PSG jüngsten Medienberichten zufolge eine Ablöse in Höhe von über 60 Millionen Euro wert sein. Er unterschrieb in Paris einen Vertrag bis 2026.

Anzeige