Acht Mann fehlen: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Topspiel gegen Dortmund

Leipzig. Wenn Julian Nagelsmann zur Spieltagspressekonferenz Platz nimmt, hat er ihn stets dabei: den großen weißen Zettel, auf dem sämtliche personellen Ausfälle und Prognosen notiert sind. Auch am Donnerstag gab es keine Ausnahme von dieser Routine. Acht Akteure fehlen dem Coach von RB Leipzig vor dem wichtigen Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr). Der 33-Jährige gab sich dennoch gut gelaunt und gab sogar zu: "Das besorgt mich, ehrlich gesagt, nicht großartig." Anzeige

Nagelsmanns Argumentation ist so einfach wie genial: "Solange wir gewinnen, bleibt die Belastung für alle erträglich. Wir müssen demnach einfach weiter auf der Welle surfen." Er habe nicht das Gefühl, dass sein Team während der vielen Partien im Dezember weniger gemacht habe. "Ich denke, ich muss mir da keine Sorgen machen. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der zurückkommt."

Nagelsmanns Personal-Update in der Übersicht:

Nordi Mukiele: Der Franzose hat am Mittwoch das erstmals wieder am Teamtraining teilgenommen und einen Durchgang Elf gegen Elf absolviert. "Er ist wahrscheinlich noch kein Kandidat für die Startelf am Samstag, aber auf jeden Fall einer für den Kader", so Nagelsmann.

Kevin Kampl: Der Routinier klagt über Schmerzen im linken Bein (Sprunggelenk, Kniegelenk) und hat in dieser Woche nur individuell trainiert. "Da müssen wir vor dem Spiel nochmal entscheiden. Es sieht aber aktuell nicht danach aus, dass das Schmerzbild einen Einsatz zulässt", sagt sein Coach.

Christopher Nkunku: Der 23-Jährige war zwischenzeitlich auf den Rasen zurückgekehrt, nahm am Mannschaftstraining teil. "Leider hat er dabei ein erneutes Trauma im angeschlagenen Sprunggelenk erlitten und das Training abgebrochen." Ein Einsatz gegen den BVB kommt nicht in Frage. "Ich bin etwas skeptisch, was die nächste Woche angeht."

Justin Kluivert: Beim Niederländer sind Fortschritte zu erkennen. Er trainiert derzeit noch individuell und soll in der kommenden Woche ins reguläre Training zurückkehren.

DURCHKLICKEN: RB Leipzigs Spiele gegen den BVB RB Leipzig – Borussia Dortmund am 10.09.2016 in der Red Bull Arena: Der Bundesliga-Aufsteiger bedrängt das Tor des hohen Favoriten aus dem Ruhrpott. ©

Ibrahima Konaté: Der Verteidiger macht nach einer Verletzung am Bandapparat Fortschritte, hat aber immer noch Schmerzen. "Wir machen jetzt mittlerweile schnellere Laufeinheiten", so Nagelsmann. "Alles aber mit weniger Körperlast, weil er aufgrund seiner Größe schon etwas Gewicht mit rumschleppen muss." Der Franzose kann, wenn alles glatt geht, in 14 Tagen zumindest wieder im Training mitmischen. "Schau'n wir mal, ob das dann eintritt." Mit #GABFAF Profi-Video für Euren Amateurklub im Wert von 5000 Euro gewinnen: gabfaf.de/video

Benjamin Henrichs: "Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Er hat gesagt: langsame Fortschritte mehr nicht." Die Verantwortlichen gehen weiter davon aus, dass der Verteidiger im Februar zurückkehren kann. Eine genauere Prognose ist aktuell nicht möglich.

Konrad Laimer: "Erstes Halbjahr 2021 steht auf meinen Zettel. Da hat sich nichts geändert gegenüber der Vorwoche." Nach einer Arthrospkopie im Knie droht dem Österreicher damit weiter das Saisonende.