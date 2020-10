Acht OSV-Spieler fallen gegen den TSV Godshorn aus: "Wir haben das Pech gepachtet"

In den zurückliegenden Wochen hatte OSV-Trainer Emilio Ortega ein Luxproblem, weil ihm alle Akteure zur Verfügung standen. Doch aktuell fallen reihenweise Kicker aus. „In dieser Woche haben wir das Pech gepachtet“, sagt der Coach. Insgesamt acht Spieler stehen für die Begegnung mit dem TSV Godshorn am Sonntag (15 Uhr) nicht zur Verfügung. Für die letzte Trainingseinheit am Freitagabend wollte Ortega alle Fitten „in Watte packen“.

"Gegen den OSV sollte es wieder klappen"

Dreimal in Folge ist der TSV Godshorn in der Landesliga Nord zuletzt ungeschlagen geblieben. Das klingt zunächst einmal nicht schlecht, allerdings waren auch zwei Unentschieden dabei. Wer die Aufstiegsrunde anpeilt, der muss jedoch des Öfteren einen größeren Schritt machen, zumal dann, wenn es gegen einen Gegner geht, der wie der OSV Hannover mit fünf Punkten Vorsprung vor einem steht.

Nicht nur in der Partie am Sonntag gilt es, diesen Abstand zu verkürzen und mit einem Auswärtssieg die momentan kleine Serie weiter auszubauen. Auch die verbleibenden Begegnungen der Hinrunde in Heeßel und gegen die TSV Burgdorf werden im Hinblick darauf, was in dieser Saison möglich ist, wahrscheinlich schon sehr aussagekräftig sein. „Ich bin kein großer Freund davon, zu weit nach vorn zu schauen“, sagt TSV-Trainer Niklas Mohs, der aber einräumt, dass in den nächsten Wochen zumindest eine Tendenz erkennbar sein wird. „Uns fehlen jetzt Dreier. Gegen den OSV sollte es deshalb wieder klappen“, hofft Mohs.

Der Godshorner Kader gibt das zurzeit her, wenngleich die Zweikampfhärte von Eric Schröder für Gian Luca Kasumovic, der am vergangenen Wochenende im Duell mit dem Sulinger Torwart eine Oberschenkelprellung davontrug und auch Tage danach noch nicht richtig auftreten konnte, nun eine Pause zur Folge hat. Sebastian Bönig nahm eine ausgeprägte Schienbeingravur von Schröders Stollenschuh mit aus dem Spiel, hat aber noch die Hoffnung, ebenso wieder einsatzfähig zu sein wie Jan Krause, bei dem aus einem geschwollenen Knie die Flüssigkeit entfernt worden ist. Der wieder ins Training eingestiegene Robin Baxmann soll zunächst im Bezirksligateam die Chance auf sein Comeback nach einem Mittelfußbruch erhalten.