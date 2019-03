Acht Spieler fehlen – RB Leipzig trainiert mit Rumpfteam

Haidara noch nicht voll belastbar, aber spielfreudig

Wieder mit dabei war hingegen Nationalstürmer Timo Werner . Der 22-Jährige hatte beim 1:0-Auswärtserfolg gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag auch wegen eines Infekts passen müssen. Bei der Einheit am Dienstag trainierte er ebenso wie Amadou Haidara noch nicht unter voller Belastung.

Mit einem vergleichsweise kleinen Kader ist RB Leipzig am 5. März in die Vorbereitung auf die Partie gegen den FC Augsburg gestartet. © Dirk Knofe

DURCHKLICKEN: Bilder vom Training am 5. März

Noch individuell trainierten hingegen Emile Smith Rowe und Dayot Upamecano, der sich nach seiner Knorpelquetschung im Aufbau befindet und laut Trainer Ralf Rangnick in der ersten Woche der Länderspielpause zur Mannschaft zurückkehren könnte. Die Torhütergruppe um Peter Gulacsi und Yvon Mvogo wurde durch Tim Schreiber von der U17 ergänzt. Die restliche Woche bereiten sich die Roten Bullen unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf das am Samstag gegen den FC Augsburg vor. Im Duell mit dem Tabellenfünfzehnten soll der erste Heimsieg der Rückrunde her.