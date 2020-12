Acht Tore in zehn Spielen: 96-Verteidiger Hübers warnt vor Heidenheim-Torjäger Kühlwetter

"Er hat einen super Abschluss"

Hübers kehrte zu Hannover 96 zurück, ebenfalls als Geheimtipp. Aber als Abwehrspieler fällt das nicht so auf. Kühlwetter blieb als Stürmer unter dem Radar. „Ein super Typ“, erinnert sich Hübers. „Er ist einer, der immer alles reinhaut, einen super Abschluss hat mit links und mit rechts.“

Das zeigt er in diesem zweiten Halbjahr 2020 zum ersten Mal auf hohem Niveau. „Acht Tore in zehn Spielen in der 2. Liga, die muss man erst mal schießen. Bemerkenswert“, findet Hübers. Vor allem Kühlwetters Aufstieg aus der zweiten Mannschaft in Kaiserslautern in die 3. Liga des FCK. Und nun: 2. Liga, Heidenheim.