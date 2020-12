Fix: Das ist der Spielplan für Bayern, BVB und Co. im Achtelfinale der Champions League

RB Leipzig wird aus Sicht der deutschen Teams das Champions-League-Achtelfinale eröffnen. Das gab die UEFA am Montag kurz nach der Auslosung der Begegnungen in Nyon bekannt. Leipzig wird sein Heimspiel gegen den englischen Meister FC Liverpool am 16. Februar austragen. Einen Tag später gastiert Borussia Dortmund zum Hinspiel beim Europa-League-Sieger FC Sevilla. Das Hinspiel des Titelverteidigers FC Bayern bei Lazio Rom wurde auf den 23. Februar terminiert, am Tag darauf empfängt Borussia Mönchengladbach Manchester City.

