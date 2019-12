Achtelfinal-Auslosung: Bayern-Trainer Flick ohne Wunschgegner - BVB-Boss Watzke hofft auf Losglück

Bayern-Trainer Hansi Flick blickt der Auslosung der Achtelfinal-Paarungen ohne Wunschgegner entgegen. "Ganz egal. So wie es kommt, kommt's. Fertig. Aus", sagte der 54-Jährige am Mittwochabend nach dem 3:1 im letzten Gruppenspiel gegen Tottenham Hotspur. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke wünscht sich nach der schweren Gruppenphase mit den Top-Teams FC Barcelona und Inter Mailand eine machbare Aufgabe, "Für die Gruppenphase hatten wir ein Pech wie keine andere deutsche Mannschaft. Ich hoffe, dass es die Auslosung ein bisschen gnädiger mit uns meint", sagt Watzke gegenüber dem Kicker. Die Hinspiele werden am 18./19./25./26. Februar ausgetragen, die Rückspiele am 10./11./17./18. März. Die Gruppenersten genießen im Rückspiel Heimrecht.