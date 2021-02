Achtelfinale der Europa League ausgelost: Ibrahimovic gegen Ex-Klub ManUtd – Arsenal und Spurs im Glück

Am Freitag wurden in Nyon die Paarungen der Runde der letzten 16 ausgelost. Weil es für diese Runde keine Setzlisten und auch keine Länder-Beschränkungen mehr gibt, wurden von der Losfee, dem früheren Stuttgart-Profi Hakan Yakin, einige spektakuläre Begegnungen gezogen, die am 11. März (Hinspiel) sowie am 18. März (Rückspiel) über die Bühne gehen.