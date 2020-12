ACHTELFINALE! RB Leipzig gewinnt irren Schlagabtausch mit ManUnited

Leipzig. Well done, Chapeau, Hut ab! RB Leipzig schlägt das ruhnreiche Manchester United 3:2 (2:0), rettet den benötigten Dreier ins Ziel und spielt auch 2021 in der Champions League. Angelino (2.), Amadou Haidara (13.) und Justin Kluivert (69.) sorgen für die Tore der jungen Männer von Julian Nagelsmann. Bruno Fernandes (80.) und Paul Pogba (82.) treffen für Manchester. Vor allem in den ersten 30 Minuten liefern die Roten Bullen eine sensationelle Partie, stürzen den Gast von einer Verlegenheit in die nächste. Die Auslosung des Achtelfinales findet am 14. Dezember in Nyon statt. Gespielt wird die erste K.o-Runde am 16. Februar und 17. März 2021.

