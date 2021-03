Achtelfinale überspringen: Neue Vorschläge zum Sachsenpokal

Leipzig. Darüber, wie der Fußball-Landespokal zu Ende geführt werden könnte, will der Sächsische Fußball-Verband (SFV) eigentlich erst am kommenden Montag beraten. Der Verband erwartet dazu von den noch im Wettbewerb befindlichen Vereinen Vorschläge. Dem kamen nun schon einige nach. Vor allem die Idee von einigen Dritt- und Viertligisten birgt jedoch Brisanz. Fünf der Dritt- und Regionalligisten (FSV Zwickau, VfB Auerbach, Chemnitzer FC sowie Lok und Chemie Leipzig), haben vorgeschlagen, das eigentlich als nächste Runde anstehende Achtelfinale wegzulassen und automatisch nur die Dritt- und Viertligisten weiterspielen zu lassen. Als eine Art Abfindung für das Ausscheiden am grünen Tisch sollen die unterklassigen Teams aus dem Vermarktungstopf des Wettbewerbs die Summe erhalten, die sie bei Erreichen des Viertelfinales bekommen hätten. Das wären acht Prozent, was im Vorjahr etwa 2800 Euro entsprach.

Anzeige