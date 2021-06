Emotionaler Achtelfinal-Start: Wales mit Motivations-Trick - Dänen-Coach erinnert an Eriksen

Es waren unglaubliche Szenen in Kopenhagen: Vor knapp 25.000 Fans feierte die dänische Nationalmannschaft am Montag einen emotional aufgeladenen 4:1-Sieg gegen Russland - und buchte damit als Tabellen-Zweiter in der Gruppe B das direkte Ticket für das Achtelfinale. Am Samstagabend in Amsterdam (18 Uhr/ARD und Magenta TV) kommt es damit zum Duell der Underdogs: Wales setzte sich in Gruppe A hinter Italien als Zweiter durch. Für beide Teams wäre der Viertelfinal-Einzug ein großer Erfolg. Anzeige

Für den Erfolg setzen die Waliser auf einen Motivations-Trick: Gewohnt emotional und mit einem besonderen Motivationsvideo will der Nationaltrainer Rob Page seine Spieler auf das Duell gegen Dänemark einstimmen. Der 46-Jährige freute sich am Freitag über die Einsendung von Videoclips, zu denen das Team tags zuvor aufgerufen hatte. In den Videos singen walisische Schulkinder die Nationalhymne des Landes. Einen Zusammenschnitt der Bilder will Page seinen Spielern vor der Partie zeigen. Der Coach des sensationellen EM-Halbfinalisten von 2016 kündigte mit Blick auf die Begegnung zudem an. "Wir sind bereit für den Kampf, denn es wird ein Kampf werden."

Dänemark-Trainer setzt auf Emotionen: In Christian Eriksens alter Heimat "alles geben"

Denn auch die Dänen werden mit der Motivation aus der Vorrunde alles geben: Nationaltrainer Kasper Hjulmand ist voller Zuversicht. "Ich denke, wir haben genügend Qualitäten, um Wales zu schlagen", sagte Hjulmand vor der Partie und setzt auf Emotionen: "Wir hatten einige verrückte Tage in Kopenhagen mit Emotionen für ein ganzes Leben, aber jetzt freuen wir uns auf das Duell mit Wales in Amsterdam Wir spielen in Christian Eriksens alter Heimat und wir werden alles geben.“





Eriksen war 2008 als damals 16-Jähriger zu Ajax Amsterdam gewechselt und startete dort seine großartige Karriere. Im EM-Auftaktspiel der Dänen war der Kapitän zusammengebrochen und hatte wiederbelebt werden müssen. Die dramatischen Szenen in Kopenhagen waren der Beginn einer emotionalen Achterbahnfahrt für die Dänen, die in der Qualifikation für das Achtelfinale ihren vorläufigen Höhepunkt fand.