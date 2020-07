Achterbahnklub AS Monaco: Das ist der neue Arbeitgeber von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac

Niko Kovac hat einen neuen Verein. Der kroatische Trainer, von dem sich der FC Bayern im November 2019 getrennt hatte, schließt sich der AS Monaco an. Im Fürstentum unterschreibt Kovac einen Dreijahresvertrag bis 2023 und beerbt Robert Moreno. Dass Kovac wieder ins Geschäft drängt, zeichnete sich schon länger ab. Und doch stellt sich die Frage: Warum ausgerechnet bei den Monegassen? Der Posten beim Ligue-1-Klub ist ein Risiko. Es ist bereits der fünfte Trainerwechsel seit 2018.

Mbappé, Lemar, Fabinho: Zahlreiche Stars reifen in Monaco

Vor einigen Jahren noch bot die AS eigentlich das Bild einer gelungenen Comeback-Story. Sportlich am Boden, übernahm der russische Düngemittel-Unternehmer Dimitri Rybolowlew 2011 zwei Drittel des Vereins. Der Rest blieb in Besitz der Fürstenfamilie Grimaldi. Und unter dem milliardenschweren Investor verfolgten die Rot-Weißen eine durchaus ungewöhnliche Strategie: Statt teurer Einkäufe von außen zeichnete sich der Klub von der Cote d'Azur seither vor allem durch gute Jugendarbeit und gezielte Zukäufe aus. Immer wieder schafften es Spieler aus dem eigenen Nachwuchs – herausragend dabei Weltmeister Kylian Mbappé – in die erste Mannschaft und spülten Millionen an Ablösen in die Kassen. Der Klub setzte bei seinen Einkäufen vor allem auf jüngere Spieler, die noch Steigerungspotenzial besaßen. Bernardo Silva, Fabinho, James Rodriguez oder Anthony Martial sind weitere berühmte Namen.