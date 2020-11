Achtes Tor im zwölften Spiel: Chelsea-Legende Hasselbaink lobt "tödlichen" Werner

Er kommt beim FC Chelsea immer besser in Fahrt: Timo Werner hat beim deutlichen 4:1-Sieg in der Premier League gegen Sheffield United seinen achten Treffer im zwölften Pflichtspiel für die Blues erzielt. Der deutsche Nationalspieler ist damit aktuell nicht nur in der Liga (vier Tore) sondern auch in der Champions League (3) der Top-Torschütze der Londoner. Zuletzt hatte Werner in der Königsklasse beim 3:0-Sieg des FC Chelsea gegen Stade Rennes einen Doppelpack erzielt. Für Chelsea-Legende Jimmy Floyd Hasselbaink ist Werner der perfekte Stoßstürmer, wie der Holländer am Samstag nach dem Spiel sagte: "Er weiß, wo sich die Rückseite des Tornetzes befindet", lobte Hasselbaink, der 136 Pflichtspiele (69 Tore) für die Blues in seiner Karriere absolvierte.

