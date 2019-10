Achtung, RB Leipzig! Darum könnte Wolfsburg den Pokaltraum zum Platzen bringen

Leipzig. RB Leipzig hat sich in der vergangenen Spielzeit furios bis ins Finale des DFB-Pokals gekämpft. Das Endspiel gegen den FC Bayern München war trotz der 0:3-Niederlage der vorläufige Höhepunkt in der jungen Vereinsgeschichte. Fragte man im Sommer Spieler, Verantwortliche und Fans nach den Zielen für die Saison, stand ein erneuter Finaleinzug bei vielen ganz oben auf der Liste. In Runde zwei wartet am Mittwoch (18.30 Uhr) nun einmal mehr der VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen könnten dabei aus mehreren Gründen zum frühen Stolperstein werden.

Nimbus der Unbesiegbarkeit

Der VfL hat in dieser Saison als eines von zwei Teams aus den europäischen Top-Ligen noch kein einziges Pflichtspiel verloren. Neben den Niedersachsen ist nur Italiens Serienmeister Juventus Turin noch ungeschlagen. Druck scheinen sich die Wölfe von der Serie jedoch nicht machen zu lassen. Im Gegenteil, das Team spielt derzeit mit größtem Selbstbewusstsein den eigenen Stiefel herunter, auch wenn die Fans nur selten offensive Feinkost zu sehen bekommen haben. Der Erfolg gibt Trainer Oliver Glasner und seiner Mannschaft Recht. In der Europa-League-Gruppe steht man nach drei Spieltagen auf dem ersten Platz. In der Bundesliga reichen elf Tore in neun Spielen – nur fünf Teams trafen weniger – für Rang vier.

Sattelfeste Defensive

Das Prunkstück im Wolfsburger Spiel ist bis dato ohnehin die Defensive. Nur fünf Gegentreffer in den bisherigen Liga-Partien sind absoluter Spitzenwert. Das aggressive Anlaufen und das körperbetonte Zweikampfverhalten macht den VfL zu einem äußerst unangenehm zu bespielenden Kontrahenten. Gerade für die Roten Bullen, die sich in den vergangenen Partien beim Spielaufbau und dem Kreieren von Chancen schwer getan haben, dürfte es wie schon beim 1:1 in der Liga vor eineinhalb Wochen eine große Herausforderung werden.

Glasners erfolgreiche Defensive

Zumal beim VfL vor allem in der Defensive der zweite Anzug sitzt. Während Julian Nagelsmann nach der Pleite gegen den SC Freiburg kritisierte, dass die Einwechselspieler nicht den erhofften Schwung brachten, ist bei Oliver Glasners Rotation kaum Qualitätsverlust zu sehen. In der Bundesliga ließ der Österreicher nur am ersten und zweiten Spieltag zweimal nacheinander die identische Elf auflaufen. Danach brachte der Coach immer wieder erfolgreich frische Kräfte. Vor dem Duell mit RB kündigte Glasner an, dieser Linie treu bleiben zu wollen. Unter anderem muss er Kapitän Josuha Guilavogui ersetzten, der sich im Erstrunden-Spiel gegen den Halleschen FC eine gelb-rote Karte eingehandelt hat.

Wout Weghorst

Konstante im Team bleibt dagegen Wout Weghorst. Der 1,97-große Mittelstürmer stand bei jedem Pflichtspiel in der Start-Elf, kommt auf sieben Treffer sowie drei Vorbereitungen und ist damit Wolfsburgs Erfolgsgarant. Beim Gastspiel in der Red-Bull-Arena vor eineinhalb Wochen wurde der wuchtige Angreifer zwar über weite Strecken von Dayot Upamecano und Willi Orban abgemeldet, bei seinem Treffer zum 1:1-Endstand zeigte der 27-jährige Niederlänger aber kompromisslos, wie wichtig er für Wolfsburg ist.

Wolfsburger Comeback-Qualitäten

Das späte Tor offenbarte zudem erneut die Comeback-Qualitäten der Niedersachsen. Vier Mal geriet Wolfsburg in dieser Bundesliga-Saison bereits in Rückstand. Um den Wölfen ihre erste Saisonniederlage zuzufügen, reichte es danach aber bekanntlich weder für RB noch für Fortuna Düsseldorf, den SC Paderborn oder die TSG 1899 Hoffenheim. Die Roten Bullen sollten also gewarnt sein und sich auf einen langen Pokalabend einstellen, wenn der erste große Traum der Saison nicht schon am Mittwoch platzen soll.

