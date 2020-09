Achtungserfolg für den Hamburger SV: Thioune-Elf gewinnt Härtetest gegen Hertha BSC

Zweitligist Hamburger SV war im letzten Härtetest vor dem Pflichtspielauftakt erfolgreich. Gegen den Bundesligisten Hertha BSC gab es am Samstag im Volkspark einen 2:0 (2:0)-Sieg. Aaron Hunt (7. Minute/Handelfmeter) und Lukas Hinterseer (34.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von HSV-Coach Daniel Thioune. "Das hilft uns, ist gut für uns", sagte Trainer Daniel Thioune, der mit seiner Mannschaft am 14. September in der ersten DFB-Pokalrunde bei Dynamo Dresden antreten muss.

In Mittelfeldakteur Klaus Gjasula (bei der albanischen Nationalmannschaft) und Angreifer Simon Terodde (angeschlagen) fehlten zwei zentrale Spieler im HSV-Team, das von Neuzugang Toni Leistner als Kapitän auf das Feld geführt wurde. "Wir wollten eine gewisse Variabilität haben, um schwerer auszurechnen zu sein", sagte Thioune. Wer in der gesamten Saison Mannschaftsführer wird, entscheidet Thioune erst in der nächsten Woche. "Ich bin klar, in dem was ich möchte", meinte der Coach.