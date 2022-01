Achtzylinder auf fünf Töpfen: Unter Tedesco stimmen nur RB Leipzigs Ergebnisse

Leipzig. Fünf Spiele unter Domenico Tedesco, zehn Punkte, Zweier-Schnitt. Der mündet, wenn er beibehalten oder ausgebaut wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Ticket zur Champions League . Alles klar? Nein. Für Tedesco ist der Weg das Ziel. Weil die Art und Weise, wie die Seinen Fußball spielen, früher oder später nachhaltige Konsequenzen in Form von Punkten und Tabellenplatz nach sich ziehen.

Sagen wir es so: Wenn die Roten Bullen die Form von Stuttgart öfter an den Tag legen, wird es nichts mit der Königsklasse. Und auch nichts mit der Europa League. Das weiß Tedesco. Und er weiß auch, dass der Spielausgang an seiner einstigen Wirkungsstätte wenig mit dem Spiel und viel mit einem ungarischen Torhüter zu tun hatte. Nein, die bisher nicht gerade vom Glück Verfolgten müssen sich nicht schämen für diesen Dreier.