Positiver Corona-Test bei ungarischer Nationalmannschaft: Mainz-Stürmer Adam Szalai fällt vorerst aus

Der Mainzer Bundesliga-Profi Adam Szalai verpasst nach einer Corona-Infektion die kommenden beiden Länderspiele der ungarischen Nationalmannschaft. Wie Ungarns Verband am Samstagmittag über Twitter mitteilte, wird der 33 Jahre alte Stürmer und Kapitän das Teamquartier wegen seines positiven PCR-Tests in Kürze verlassen. Die Partien der Ungarn in der WM-Qualifikation an diesem Sonntag in Albanien sowie am Mittwoch gegen Andorra finden ohne Szalai statt.

