Fix! Stürmer Adam Szalai kehrt zum 1. FSV Mainz 05 zurück 

Stürmer Adam Szalai vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim kehrt zu seinem ehemaligen Verein FSV Mainz 05 zurück. Der 31 Jahre alte Ungar unterschrieb bei den Rheinhessen am Dienstag einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021. Obwohl der 56-fache Nationalspieler in Hoffenheim noch einen bis zum Saisonende gültigen Kontrakt hatte, wechselt er ablösefrei zum derzeitigen Tabellenletzten.

"Adam Szalai könnte das Puzzle-Teil werden, welches uns noch gefehlt hat. Er ist auf und neben dem Platz eine Verstärkung. Als erfahrener Stürmer im besten Alter ist er nicht nur robust und präsent, sondern auch kopfballstark und unheimlich gefährlich in der Box", lobte 05-Sportvorstand Rouven Schröder den Neuzugang. "Adam weiß, wo das Tor steht und verfügt darüber hinaus über einen sehr guten Charakter sowie Führungsqualitäten." Szalai war am Dienstag-Vormittag zum Medizincheck in Mainz angekommen.