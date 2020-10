Verwirrung um Adama Traoré: Wolverhampton-Star für Mali und Spanien nominiert

Denn beide Verbände nominierten Traoré nun für ihre anstehenden Länderspiele. Den Auftakt machte der Verband Malis: am Dienstag wurde der Offensivspieler für die anstehenden Spiele gegen Ghana und den Iran erstmals in den Kader berufen. Am Freitag gab der spanische Verband bekannt, ihn ebenfalls für die kommenden Länderspiele nominiert zu haben. Die Iberer, die in der deutschen Nations-League-Gruppe spielen, treffen Anfang Oktober auf die Schweiz und die Ukraine.