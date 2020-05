Bericht: FC Liverpool will Wolverhampton-Star Adama Traoré - auch FC Bayern interessiert?

Die Physis von Adama Traoré sticht sofort ins Auge: Der spanische Angreifer ist weitaus kräftiger und muskulöser als viele Mit- und Gegenspieler. Die Statur des 24-Jährigen erinnert mitunter eher an Football- oder Rugby-Spieler als an einen Fußballer, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der in Barcelonas Nachwuchsakademie "La Masia" ausgebildete Profi als einer der schnellsten Spieler der Premier League gilt. Traoré soll deshalb vor allem das Interesse des FC Liverpool auf sich gezogen haben.