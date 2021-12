Adeyemi-Berater bestätigt Barca-Absage: "Das Beste für ihn ist ein deutscher Klub" – BVB wohl Transfer-Favorit

Am Montagabend machte eine angebliche Aussage von Adeyemi auf der Golden Boy-Gala der italienischen Zeitung Tuttosport die Runde - dort erhielt er die Zuschauer-Auszeichnung bei der "Golden Boy"-Auszeichunung. "Barca ist ein großer Klub, es ist eine Ehre, dass sie mich haben wollen. Wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich gerne für sie spielen", zitierte unter anderem die spanische Marca den Nationalspieler. Berater Solomon sprach mit Blick auf diese Sätze aber eher von einer nicht aktuellen Option. "Mal sehen, was in zwei, drei Jahren passieren kann", sagte er. Aktuell sei Barca für den 19-Jährigen kein Thema. "Vor ein paar Tagen haben wir definitiv 'Nein' zu Barcas Angebot gesagt", so Solomon.