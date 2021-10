Adeyemi-Transfer zum FC Bayern? Lothar Matthäus sieht Problem und stellt entscheidende Frage

Wohin wechselt Karim Adeyemi? Dass der erst 19 Jahre alte deutsche Nationalspieler den österreichischen Top-Klub RB Salzburg in absehbarer Zukunft verlassen wird, steht laut übereinstimmenden Medienberichten schon fest. Am Samstag wurde bekannt, dass sein Vater Abbey Adeyemi und Berater Thomas Solomon bei einem Treffen an der Säbener Straße erste Gespräche mit dem FC Bayern führten. Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus beobachtet das Geschehen um den Shootingstar genau, sieht aber mögliche Hindernisse bei einem FCB-Wechsel, wie er in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky schreibt. Anzeige

So müsse sich Adeyemi genau bewusst sein, worauf er sich bei seinem nächsten Verein einlässt. "Die Frage ist, wo er spielen möchte und wohin der nächste Schritt geht", so der Weltmeister von 1990, der gerade beim FC Bayern aufgrund der Konkurrenzsituation im Kader Probleme sieht und deshalb die entscheidende Frage selbst stellt: "Traut er sich Bayern zu, auch auf die Gefahr hin, dass mit Sane, Gnabry, Musiala und Co. große Konkurrenz da ist oder legt er wie so viele junge Talente den Zwischenschritt in Leipzig oder Dortmund ein?", fragt Matthäus - und gibt die Antwort fast selbst. So sei für Adeyemi beim Vizemeister oder beim BVB "etwas mehr Spielzeit garantierter als beim Rekordmeister", habe allerdings auch "auf jeden Fall das Zeug dazu, sich bei jedem Verein durchzusetzen".

Von den Qualitäten des Stürmers, der in dieser Saison bereits elf Treffer in 16 Pflichtspielen erzielt und unter Hansi Flick sein DFB-Debüt gegeben hat, ist Matthäus jedenfalls überzeugt. "Ein großes Plus ist seine Schnelligkeit. Er hat ein unfassbares Tempo", schwärmt der Ex-Bayern-Kapitän. "In Salzburg macht er es jedenfalls gerade fantastisch und das auch gegen meistens defensiv eingestellte Gegner." Das wirke sich auch auf den Preis aus. "Er wird sich aussuchen können, zu welchem Verein er wechseln möchte. Aktuell liegt der Preis bei circa 30 Millionen Euro. Aber er hat natürlich das Potenzial, in einigen Jahren für die meisten Klubs unbezahlbar zu sein", so Matthäus weiter.