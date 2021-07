Adi Hütter legt los: 1300 Zuschauer verfolgen Trainingsauftakt von Borussia Mönchengladbach

Von der Tribüne aus verfolgte der französische EM-Teilnehmer Marcus Thuram das Training seines Teams. Er hat ebenfalls noch Urlaub. Die zweite Einheit wird im gleichen Rahmen am Sonntag (10.30 Uhr) stattfinden, am 10. Juli gibt es gegen Drittligist Viktoria Köln (15.30 Uhr) den ersten Test. Am 13. August eröffnet die Borussia die neue Bundesliga -Saison gegen den FC Bayern.

Hütter war am Freitag präsentiert worden, er wohnt bis auf weiteres im Hotel am Stadion. "Ich wehre mich gegen Vergleiche", sagte Borussias Vizepräsident Rainer Bohnhof in einem Interview der Rheinischen Post zu Hütters Vorgängern wie Marco Rose, der bei Borussia Dortmund angeheuert hat. "Ich war auch nie ein bisschen Netzer. Und Adi Hütter ist nicht ein bisschen Favre, Hecking, Schubert oder Rose. Er ist Adi Hütter. Und wir haben mit ihm jemanden, der bewiesen hat, dass er das, was wir für Borussia im Kopf haben, verfeinern und verbessern kann."