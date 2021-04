Adi Hütter sieht nach Sieg beim BVB "historische Chance" für Eintracht Frankfurt – und mahnt

Dennoch ist sich auch der Ex-Berner sicher: "Wir haben eine historische Chance, die muss man einfach nutzen." Er lobte vor allem seine Spieler. "Ich habe von der ersten Minute an gesehen, dass wir nicht umsonst auf Rang vier stehen. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft", schwärmte Hütter. Zu diesem Stolz hatte der Trainer auch allen Grund. Mit 50 Punkten nach 27 Spielen steht die Eintracht so gut wie nie da. Zudem ging eine Serie von zuvor neun Niederlagen in Serie beim BVB zu Ende. "Wir haben nicht nur mit der Aufstellung gezeigt, dass wir mutig sind. Sondern wir haben auch so gespielt. Wir haben heute einen großen Schritt gemacht", befand Hütter. Auch Mittelfeldspieler Sebastian Rode will sich noch nicht der Euphorie hingeben: "Sieben Spiele sind noch eine Menge. Wir wollen den Platz verteidigen, das muss uns auf Biegen und Brechen auch gelingen."