Trainer-Kollege Babbel: Bei Hütter-Abgang aus Frankfurt "menschlich enttäuscht"

Bei Eintracht Frankfurt steht eigentlich alles zum Besten. Nach dem 2:1-Sieg beim direkten Verfolger Borussia Dortmund ist den Hessen der vierte Platz in der Bundesliga kaum mehr zu nehmen , der die erstmalige Teilnahme an der Champions League bedeuten würde. Sieben Punkte Vorsprung sind es auf den BVB bei noch sieben ausstehenden Partien. Dennoch gibt es bei den SGE-Fans auch Anlass zur Sorge. Nicht nur um Sportvorstand Fredi Bobic ranken sich Gerüchte - auch Trainer Adi Hütter steht im Fokus. Borussia Mönchengladbach soll um den Erfolgscoach buhlen - der sich zuletzt mit Blick auf seine Zukunft eher undurchsichtig äußerte.

Sollte Hütter die Eintracht am Saisonende trotz gelungener Qualifikation für die Königsklasse verlassen, wäre das nicht nur für die Fans der Frankfurter bitter - auch Hütters Trainer-Kollege Markus Babbel wäre darüber nicht glücklich. "Wenn er gehen sollte, dann falle ich vom Glauben ab" , sagte der frühere Bundesliga-Coach (Stuttgart, Hoffenheim und Hertha BSC) in der Sendung Sky90.

Nach seiner unmissverständlichen Ansage ("Ich bleibe") hatte Hütter zuletzt eher undeutlich über seine Zukunft gesprochen. "Ich habe mich dazu entschlossen, mich auf das Spiel zu konzentrieren“, sagte Hütter am Samstag vor der Partie im Dortmund bei Sky. Nach dem feststehenden Abgang von Marco Rose zu Borussia Dortmund suchen die Gladbacher einen neuen Trainer für die kommende Spielzeit. Ein angebliches Interesse an Hütter hatte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl am Donnerstag nicht kommentieren wollen. Grundsätzlich sei man in der Trainerfrage in guten Gesprächen. Auch Hütter hatte sich am selben Tag nicht äußern wollen. "Ich möchte klarstellen, dass ich nicht ständig Lust habe, Gerüchte und Spekulationen zu kommentieren", hatte er gesagt.