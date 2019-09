SGE-Trainer Adi Hütter: Ich habe vor Eintracht Frankfurt Werder Bremen abgesagt

Trainer Adi Hütter hat vor seinem Engagement beim Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt einen Job bei Bundesliga -Rivale Werder Bremen ausgeschlagen. Er habe dies getan, "weil es einfach nicht der richtige Zeitpunkt war", erklärte der Österreicher am Montag in der Sky-Sendung Wontorra on Tour. Statt Hütter verpflichtete Werder-Geschäftsführer Frank Baumann im Oktober 2017 Florian Kohfeldt von der Bremer Zweitvertretung.

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Statt zu Werder Bremen zu gehen, blieb Hütter lieber in Bern

Hütter führt zu seiner Entscheidung gegen Bremen aus: "Ich hatte mit Frank Baumann ein tolles Gespräch, aber es war für mich nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich die Arbeit in Bern einfach auch fertigmachen wollte. Gottseidank habe ich das gemacht, weil Schweizer Meister zu werden als Außenseiter, war schon eine richtig tolle Sache." Mit den Young Boys Bern holte Hütter in der Saison 2017/18 die Schweizer Meisterschaft, das Angebot aus Bremen hat der Österreicher demzufolge vorher ausgeschlagen.

Niklas Süle verrät: FC-Bayern-Star will eines Tages in die Premier League wechseln

Im Sommer 2018 nach der Meisterschaft mit den Young Boys wechselte der 49-jährige Trainer zur Eintracht und erreichte in seiner ersten Spielzeit gleich das Halbfinale der Europa League sowie Rang sieben in der Bundesliga. Auch in dieser Saison ist er mit der Eintracht wieder in der Europa League vertreten, musste zum Auftakt gegen den FC Arsenal aber eine 0:3-Niederlage hinnnehmen. Am kommenden Sonntag (18.00 Uhr/Sky) kommt es in der Bundesliga zum Duell zwischen Frankfurt und dem ehemaligen Interessenten aus Bremen.