"Bis hierhin hat er nicht überzeugt": Matthäus stellt Gladbach-Trainer Hütter schlechtes Zwischenzeugnis aus

Das hatten sich alle Beteiligten anders vorgestellt: Nach fünf Spielen steht Borussia Mönchengladbach auf Platz 16 des Bundesliga -Klassements, beschäftigt sich statt mit Europapokal-Avancen mit einer Ergebniskrise im Tabellenkeller. Bislang erscheinen die Fußstapfen, die Marco Rose durch seinen Wechsel zu Borussia Dortmund hinterlassen hat, zu groß. Lothar Matthäus zieht nach dem verkorksten Start in die Hütter-Ära eine ernüchternde Bilanz. " Was die Borussia und ihr Trainer bisher bieten, ist absolut nicht Gladbach-like ", schreibt der TV-Experte in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky.

So würde es der Mannschaft aktuell an den grundlegenden Tugenden fehlen. "Das, wofür der Klub steht, wird total vermisst. Begeisternder Offensiv-Fußball, viele herausgespielte Chancen, Tore, Tempo, Leidenschaft. Von alledem ist bisher so gut wie nichts zu sehen. Ergebnis: Platz 16", so das schonungslose Zwischenfazit des deutschen Rekord-Nationalspielers. Mit Blick auf die Form- und Ergebniskrise, die auch beim 0:1 gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende anhielt, prognostiziert Matthäus herausfordernde Monate – zumal als Nächstes gleich zwei Spitzenteams der Liga auf dem Programm stehen. "Die nächsten Gegner heißen Dortmund und Wolfsburg. Ich glaube, dass es mindestens bis Weihnachten richtig schwer für Gladbach bleibt."