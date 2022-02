Gladbach-Trainer Hütter: Eberl-Erkrankung ein "Nackenschlag" - Hoffen auf "Jetzt-erst-recht-Mentalität" 

Adi Hütter hofft nach dem Rückzug von Sportdirektor Max Eberl auf ein engeres Zusammenrücken der Mannschaft von Borussia Mönchengladbach . "Im Kader gibt es viele Spieler, die sehr lange mit Max Eberl zusammengearbeitet haben. Ich habe das Gefühl, dass eine 'Jetzt-erst-recht-Mentalität' entstanden ist", sagte der Trainer vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag bei Arminia Bielefeld. Allen sei "bewusst, dass wir zwei ganz wichtige Spiele vor uns haben", betonte der Österreicher, der mit seinem Team eine Woche nach der Partie bei der Arminia gegen den FC Augsburg ran muss.

Als Eberl am vergangenen Freitag seinen Abgang verkündete und diesen Schritt mit mentaler Erschöpfung begründete, sei dies für ihn zu diesem Zeitpunkt "nicht überraschend" gewesen, erklärte Hütter. Er habe schon zuvor von der Situation gewusst. Als er erstmals von Eberls Lage erfahren habe, sei dies jedoch ein "Nackenschlag" gewesen, den er "erstmal verdauen" musste. Der Manager sei bei seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zur Borussia im vergangenen Sommer ein wesentlicher Faktor gewesen. Hütter gab aber zu bedenken: "Die Strukturen sind weiterhin da und ich spüre trotz allem die Unterstützung des gesamten Vereins. Wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken."

Der Trainer selbst war in den vergangenen Wochen unter Druck geraten. Er liegt mit seiner Mannschaft in der Bundesliga auf dem enttäuschenden zwölften Tabellenplatz. Zudem gab es im vergangenen Monat ein blamables 0:3 im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Zweitligisten Hannover 96. Gegen Bielefeld wolle man nun versuchen "mit aller Gewalt zurück in die Erfolgsspur zu kommen", sagte Hütter.