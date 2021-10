Gladbach-Trainer Adi Hütter über seinen Werdegang, Talente im Team und Titel-Ambitionen

Mit zehn Punkten auf der Habenseite und im Mittelfeld der Bundesliga stehend startet Borussia Mönchengladbach um Trainer Adi Hütter (51) in den achten Spieltag. Gegner im Abendspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) ist der VfB Stuttgart . Gladbach-Trainer Adi Hütter spricht vor der Partie über sein Verständnis von Fußball und mögliche Titel-Ambitionen mit der Borussia.

Vielen Dank. Die Italiener haben mich fußballerisch total überzeugt. Sie spielen heute modern, sie spielen hoch, sie spielen aggressiv und sie können immer noch gut verteidigen. Fasziniert hat mich aber vor allem der Zusammenhalt der Gruppe. Vielleicht wollte man in der Pandemie, die Italien und gerade Bergamo besonders schwer getroffen hat, ein Zeichen setzen: "Schaut, wir stehen zusammen, wir sind eine Einheit."

Attraktiver geht es kaum. Und trotzdem ist Atalantas Fußball nicht immer nur schön anzusehen. Man begeistert die Leute auch damit, dass man den Gegner in der gegnerischen Hälfte bearbeitet. Das funktioniert nur, wenn alle mitmachen.

So wie bei Borussias 1:0 über Dortmund am 6. Spieltag der Bundesliga, das weniger fußballerische Delikatesse als Sieg der Moral war?

Man darf nicht vergessen, wo wir herkommen: Zwei Niederlagen, dann ein Sieg gegen Bielefeld und schließlich wieder eine Niederlage, in Augsburg. Dass Dortmund dann mit breiter Brust aufläuft, ist kein Wunder. Aber meine Mannschaft hat alles super umgesetzt, was ich verlangt habe. Das war schon viel bissiger, viel galliger und, ja, auch viel ekliger als etwa in Augsburg.