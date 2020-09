Fix: Trainer Adi Hütter verlängert Vertrag bei Eintracht Frankfurt - "Habe das volle Vertrauen gespürt"

„Wir setzen weiterhin auf Kontinuität und Stabilität auf dieser wichtigen Position und wissen, was wir an unserem Trainerteam haben", wird Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic in der Mitteilung zitiert. Adi Hütter hat vor allem in der vergangenen Saison gezeigt, dass er mit seinem Team in der Lage ist, auch schwierige Situationen zu meistern." Hütter selbst, der seit 2018 auf der Trainerbank der SGE sitzt, ergänzte: "Ich bin unglaublich gerne hier in dieser wunderbaren Stadt Frankfurt bei der Eintracht und wir möchten die positive Entwicklung weiter vorantreiben. Besonders in der vergangenen Saison, als es nicht immer rund lief, habe ich das volle Vertrauen gespürt. Das ist für mich sehr wichtig."