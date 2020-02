Adi Hütter vermisst Frankfurt-Fans bei Niederlage: "Schade, dass sie in unserer Situation nicht da waren"

*Die eigene Leistung passte sich bei Eintracht Frankfurt über weite Strecken der Stimmung von den boykottierenden Fans an. *Auch Trainer Adi Hütter war vier Tage nach dem furiosen 4:1 gegen Red Bull Salzburg in der Europa League diesmal bedient. "Es wollte heute nicht sein, deswegen ist es eine bittere Niederlage, die mich schon sehr, sehr stört", sagte der Österreicher nach der 1:2-Niederlage gegen Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin. Die Hessen verpassten damit nicht nur den Anschluss an die europäischen Ränge, sondern erhielten vor 46.500 anwesenden Zuschauern am Montagabend auch einen Dämpfer vor dem Rückspiel gegen Salzburg am Donnerstag (21 Uhr/RTL und DAZN)

Der Fan-Boykott stimmte viele Frankfurt-Spieler und Verantwortliche nach Abpfiff traurig. Trainer Hütter vermisste die Fans: "Ich finde es schade, dass sie in unserer Situation nicht da waren - wir haben 28 Punkte und stehen auf dem elften Platz. Die Kurve hätte uns vielleicht den Elan für den Ausgleich gegeben", sagte der 50-Jährige. Aus Protest gegen die Montagsspiele blieben nicht nur rund 8000 Stehplätze in der Nordwestkurve leer - die Ultras verzichteten auch auf Support für das eigene Team. "Die Fans haben uns gefehlt. Das war ein fehlender Faktor für uns. Sie sind immer eine zusätzliche Motivation", sagte Stürmer André Silva. Verteidiger Makoto Hasebe sprach von einer "komischen Stadionatmosphäre".

Mit mehreren Plakaten wie einem durchgestrichenen Montag oder dem Spruchband "Ihr streckt den Spieltag, wir das Koka" (in Anspielung an die häufig mit Drogen wie Kokain in Verbindung gebrachte Stadt Frankfurt) protestieren die Fans von Eintracht Frankfurt gegen die Ansetzung - die Hessen sind seit der Einführung der Montagsspiele schon fünf Mal an diesem Spieltermin im Einsatz. Ab der Saison 2021/2022 wird auf den Termin am Montag verzichtet.