Eintracht-Trainer Adi Hütter äußert sich zu Gladbach-Wechsel - Eberl schwärmt von Rose-Nachfolger

Der Österreicher weiter: "Wir haben eine historische Chance. Alles, was für mich jetzt zählt, ist der Erfolg der Eintracht. Wir wollen unseren Vorsprung verteidigen und uns für die Champions League qualifizieren. Diesem Ziel ordnen wir alles unter." Trotz der herausragenden Entwicklung der Frankfurter sieht Hütter in Gladbach, das in der laufenden Saison lediglich auf dem achten Platz rangiert und um eine Teilnahme am internationalen Geschäft zittern muss, offenbar die besseren Perspektiven - oder zumindest mehr Planungssicherheit. Denn: Schon vor dem Hütter-Abgang war klar, dass sich die SGE in der sportlichen Führung neu aufstellen muss. Sportdirektor Bruno Hübner hat seinen Abschied bereits erklärt, Sportvorstand Fredi Bobic steht ebenfalls vor dem Abgang.