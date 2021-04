Kommentar zum Hütter-Abschied: Eintracht Frankfurt braucht nun Liebe auf den ersten Blick

Rein sportlich betrachtet, verliefen die vergangen Monate bei Eintracht Frankfurt wie im Traum. Siegesserien, spektakulärer Fußball, die Qualifikation für die Champions League vor Augen. Wagte man jedoch den Blick über die Grasnarbe hinaus, braute sich schon eine unheilvolle Vorsilbe aus drei Buchstaben am Horizont zusammen, die den Gemütszustand der Fans rapide verändern dürfte: A-L-B. Albtraum also. Ein Szenario, das seit Dienstag gewiss ist und den Blick in die auf den ersten Blick so rosige Zukunft nun doch reichlich verdunkeln könnte. Trainer Adi Hütter verlässt den Klub und wechselt zu Borussia Mönchengladbach.

