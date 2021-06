Adidas-Rückkehr zu Schalke 04 fix: Deal mit Sportartikelhersteller ab Sommer 2022

Bundesliga -Absteiger FC Schalke 04 wird ab dem 1. Juli 2022 wieder von Adidas ausgerüstet. Die Partnerschaft mit dem Sportartikelhersteller ist auf fünf Jahre ausgelegt und gilt sowohl für die 1. als auch für die 2. Bundesliga. Das teilte der Revierklub am Freitag mit. Adidas, deren Schalke-Rückkehr in Kooperation mit dem europäischen Temsportspezialisten 11teamsport vorgesehen ist, hatte die Königsblauen bereits seit der Bundesliga-Gründung 1963 bis 2018 ausgestattet. Aktuell kooperiert Schalke mit Umbro.

Marketing-Vorstand Alexander Jobst zeigte sich begeistert von dem Deal mit dem Sportartikelhersteller, der den Schalkern Informationen der Bild zufolge im deutschen Unterhaus 1,5 Millionen Euro pro Saison und bei einem etwaigen Aufstieg in die deutsche Belétage 2,2 Millionen Euro pro Spielzeit einbringen soll. "Geschichte kann man zwar nicht wiederholen, aber umso mehr freue ich mich für alle Schalker, dass wir gemeinsam mit Adidas und 11teamsports ein neues Kapitel für eine erfolgreiche Zukunft des FC Schalke 04 gestalten können", wird der 47-Jährige in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. "Welcome back, Adidas!"