Adieu RB Leipzig! Fußball-Philosoph und Rangnick-Mentor Helmut Groß geht in Rente

Leipzig. Helmut Groß hat Anfang der 80er Jahre in Deutschland die Manndeckung abgeschafft und bei schwäbischen Amateurclubs die Vierer-Abwehrkette, Abseitsfalle, Pressing und Balljagd eingeführt. Es folgten Jahre beim baden-württembergischen Fußball-Verband, beim VfB Stuttgart - und seit 2012 RB Leipzig . Jetzt setzt sich der in der Szene hochgeschätzte Fußball-Philosoph, Fußball-Liebhaber und väterliche Freund und Mentor von Ralf Rangnick zur Ruhe. Im Abschiedsinterview mit dem SPORT BUZZER, das am Donnerstag erscheint, blickt der 62-Jährige zurück und voraus.

Die Zukunft von RB ohne Rangnick, Groß und Nachwuchschef Frieder Schrof? „Das Schiff liegt in ruhigem Hafen, die neue Besatzung ist hoch qualifiziert.“ Ralf Rangnick? „Hat immer an den richtigen Stellschrauben gedreht, in allen Bereichen gute und lernwillige Leute geholt. Das alles geht nicht verloren. Die Philosophie ist verfestigt, in den Köpfen, in der DNA von RB Leipzig.“ Das emotionalste Spiel fand 2013 in der Relegation in Lotte statt. „Als Lotte das 2:0 geschossen hat, saß ich auf der Tribüne und schwitzte. Weniger wegen der Sonne, sondern weil ich Angst hatte, dass das mit dem Aufstieg noch schief gehen könnte und dann das große Ganze in Frage gestellt wird.