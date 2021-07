Bericht: Bayern-Rückkehrer Adrian Fein Transfer-Kandidat bei Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth

Gibt der FC Bayern einen Rückkehr in diesem Transfer-Sommer gleich wieder ab? Mit Adrian Fein ist ein Leihspieler zurück an der Säbener Straße. Doch ob der 22-Jährige unter dem neuen Münchener Trainer Julian Nagelsmann eine Zukunft hat, ist anscheinend offen. Nach Infos der Sport Bild will Fein unbedingt Spielpraxis in der Bundesliga sammeln. Ein Kandidat für einen möglichen Fein-Transfer sei demnach die SpVgg Greuther Fürth, heißt es in einem Bild-Bericht. Ob Fein von den Franken fest verpflichtet oder nur ausgeliehen würde, blieb unklar. Der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers bei den Bayern läuft noch bis 2023.

