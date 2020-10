Adrian Fein: PSV Eindhoven verfügt offenbar über niedrige Kaufoption für Bayern-Profi

Angesichts der spektakulären Verpflichtung von Weltmeister Mario Götze ist der von der PSV Eindhoven wenige Stunden zuvor verkündete Wechsel von Top-Talent Adrian Fein komplett in den Hintergrund geraten. Der 21-Jährige wurde für eine Saison vom FC Bayern München ausgeliehen und soll bei den Holländern "den nächsten Schritt" gehen und eine "Führungsrolle übernehmen", wie es FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte. Heißt: nach seinen Leih-Erfahrungen bei Jahn Regensburg und dem Hamburger SV nun Einsatzminuten auf internationalen Niveau sammeln - auch in der Europa League.

Dann, so klingt es bei Salihamidzic an, ist eine Rückkehr zum FC Bayern im kommenden Sommer nicht nur denkbar, sondern sogar erwünscht. Allerdings ist das keineswegs ausgemacht. Einem Bericht des Eindhoven Dagblad zufolge besitzt die PSV nämlich eine Kaufoption für den talentierten zentralen defensiven Mittelfeldmann, der in der Vorsaison beim HSV mit konstanten Leistungen zu überzeugen wusste.