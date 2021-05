"Mehr erwartet": PSV Eindhoven zieht Kaufoption bei Bayern-Leihgabe Adrian Fein nicht

Schwache Bilanz für Fein: Nur zwei Liga-Einsätze über 90 Minuten

In der Tat lief Feins Intermezzo beim Vize-Meister nicht besonders rosig: In der abgelaufenen Saison kam er in der Liga auf lediglich 13 Einsätze für die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt – nur zwei davon über die volle Distanz. Das reichte nun offenbar auch den Verantwortlichen in Eindhoven nicht, um die kolportierten sechs Millionen Euro festgeschriebene Ablöse für Fein zu bezahlen. Fein war nach einer durchaus erfolgreichen Saison beim Hamburger SV vor der aktuellen Spielzeit weiter an die PSV verliehen worden.