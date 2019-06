96-Wunschkandidaten gehen zum Hamburger SV: Erst Sonny Kittel, jetzt Adrian Fein

Fein war bereits auf dem Terrain der 2. Bundesliga zu beobachten: Ein 1,87 Meter großer Abräumer, der sein Talent attestierte - und zwar in 32 Spielen für den Tabellenachten Jahn Regensburg, an den der Rekordmeister den 20-Jährigen verliehen hat.

Sonny Kittel galt lange Zeit als großes Talent in Deutschland. Zwei Kreuzbandrisse und zwei Knorpelschäden in vier Jahren verhinderten seinen Durchbruch bei Eintracht Frankfurt. Wenn er spielte, zeigte er tolle Ansätze. Beim FC Ingolstadt konnte er dann endlich unter Beweis stellen, warum ein Heribert Bruchhagen (damals Vorstandschef der SGE) Kittel mit 17 Jahren einen Profivertrag vorlegte. Der 26-Jährige war die Schaltzentrale der Schanzer, legte sechs Mal auf und traf zehn Mal selbst. Auf ihm ruhten alle Hoffnungen.

Was vereint diese beiden Spieler in dieser Sommerpause? Sie schließen sich dem Hamburger SV an. Nicht Hannover 96. Statt Mirko Slomka und Sportdirektor Jan Schlaudraff überzeugte sie das Konzept von Dieter Hecking und Jonas Boldt mehr. Lieber dem gefestigten Nordklub beiwohnen, der den Aufstieg nur knapp verpasst hat, als einem Bundesliga-Absteiger, der derzeit noch keine schlagkräftige Truppe aufbieten kann.