Änderungen für Kinder und Jugendliche: Das müssen RB-Fans für's Spiel gegen Real Sociedad wissen

Leipzig. Für RB Leipzig war es nach Monaten der Geisterspiele und Mini-Kulissen ein großer Erfolg. Das Gesundheitsamt genehmigte nach dem erfolgreichen "Testlauf" gegen den 1. FC Köln die von RB angestrebte 50-prozentige Auslastung des Stadions . Maximal 24.758 können also am Donnerstagabend dabei sein, wenn die Elf von Coach Domenico Tedesco in der Europa League die Spanier von Real Sociedad San Sebastian empfängt. Damit alles reibungslos klappt und sich an den neuralgischen Punkten - den Einlässen - keine Menschentrauben bilden, bitten die Verantwortlichen die Fans dringend darum, rechtzeitig anzureisen. Die Tore der Red Bull Arena öffnen zwei Stunden vor Anpfiff, also um 19 Uhr.

Diese Regeln gelten für das Spiel gegen die Spanier:

2G-plus-Regel: Rein darf nur, wer doppelt geimpft oder genesen ist sowie zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen kann. Von der Testpflicht ausgenommen sind Geboosterte sowie Personen, die doppelt geimpft UND genesen sind. Die 2G-Plus-Regel gilt für alle ab 16 Jahren, die nicht mehr zur Schule gehen.

Kinder und Jugendliche: Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen 2G-plus-Nachweis. Kinder von 6 bis 17 Jahren benötigen in jedem Fall einen tagesaktuellen negativen Test. Aufgrund der Winterferien, in denen Schülerinnen und Schüler nicht turnusgemäß in den Schulen getestet werden, genügt es nicht, nur einen Schülerausweis vorzulegen.

2G-plus-Nachweise: Nur geboosterte Personen, die über einen digitalen Nachweis verfügen, sowie Kinder runter sechs Jahren gehen direkt zum Einlass. Personen mit anderem Nachweis - auch Kinder und Jugendliche - gehen zunächst zu einem der Pavillons vor den drei Einlässen. Dort werden die Nachweise geprüft und die Fans erhalten ein Bändchen Die Pavillons öffnen 15 Minuten vor Stadionöffnung, am Donnerstag also um 18.45 Uhr. Wer diesen Weg schon tagsüber erledigen will, kann seinen Nachweis am Spieltag ab 10 Uhr im Service-Center auf dem Stadionvorplatz oder im Fanshop im Petersbogen vorlegen und erhält sein Bändchen dort.

Masken: Auf dem gesamten Stadion-Gelände gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Ausgenommen sind Kinder unter 16 Jahren (OP-Maske reicht) sowie Kinder unter 6 Jahren (keine Maskenpflicht). Am Platz darf die Maske abgenommen werden.

Anreise per Fahrrad: Auf der Festwiese steht eine Fahrradstation mit 500 kostenlosen Stellplätzen zur Verfügung. Die Station ist ab 18.30 Uhr bis 90 Minuten nach Abpfiff geöffnet.

Zugänge: Der Zutritt ist über Festwiese, Stadionvorplatz sowie Rosengarten möglich.

Stadionöffnung: Zwei Stunden vor Anpfiff, also um 19 Uhr, öffnen sich die Stadiontore. Es gibt keine individuellen Zutrittsfenster. RB bittet dringend darum, nicht erst kurz vor Anpfiff anzureisen.

Tageskasse: Es gibt keine Tageskasse.

Platzverteilung: Alle Blocks sind geöffnet. Auf den Tickets aufgedruckte Plätze sind wegen der Kontaktnachverfolgung bindend.

Ausweispflicht: Alle Personen über 16 Jahren müssen neben ihrem Impf- oder Genesenen-Nachweis ein Ausweisdokument vorzeigen. Schüler müssen ihren Schülerausweis mitführen.

Catering: In allen Sektoren haben die Kioske geöffnet und bieten auch alkoholische Getränke an. Das heißt, es gibt KEIN Alkoholverbot. Bezahlt werden kann ausschließlich bargeldlos.