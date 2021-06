"Affengeil": DFB-Matchwinner Robin Gosens feiert "unfassbaren Abend" - Thomas Müller frotzelt

Er war der Aktivposten auf der linken Außenbahn: Robin Gosens hat beim 4:2-Sieg gegen Portugal am Samstagabend in München das wahrscheinlich beste Spiel seiner DFB-Karriere abgeliefert (SPORTBUZZER-Note 1). Der Flügelspieler von Atalanta Bergamo war in seinem erst neunten Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft mit drei Torbeteiligungen der Matchwinner. Erst erzwang der 26-Jährige mit einer scharfen Hereingabe das Eigentor von Ruben Dias (35.) zum 1:1, dann bereitete er den Treffer von Kai Havertz zum 3:1 (51.) vor, und köpfte schließlich zum 4:1 (60.) selbst ein. "Es fühlt sich unwirklich an", sagte der überglückliche Gosens nach dem Sieg bei Magenta TV. "Ich glaube, schöner kann es eigentlich nicht sein. Für mich ein unfassbarer Abend auf allen Ebenen." Und daran konnte auch eine kleine Frotzelei von Teamkollege Thomas Müller nichts ändern ... Anzeige

Des bestens aufgelegte Müller hatte im Interview zuvor mit einem Augenzwinkern Gosens' Glanzleistung nur zum Teil gewürdigt. "Er hat das gemacht, was wir von ihm verlangen. Nur 60 Minuten, muss man auch mal sagen. Na gut, er spielt ja auch in Italien. Er darf es gerne öfter liefern", witzelte der DFB-Comebacker, der später dann doch lobend erwähnte, dass Gosens "seine Waffen" gut eingesetzt habe. Die Frotzelei über den 60-Minuten-Einsatz gab der DFB-Außenspieler dann schließlich zurück: "Thomas hat es mir schon auf dem Platz gesagt. Ich habe geantwortet: Besser 60 Minuten als 90 schwache - da war er ruhig." Hinsichtlich der erfüllten Aufgaben stimmte Gosens Müller zu: "Am Ende des Tages hat der gute Mann recht. Der Trainer hat mich dafür aufgestellt, dass ich meine Offensivkraft einbringe." Und das hätte er beinahe noch früher getan: Das von Gosens artistisch erzielte, vermeintliche Führungstor (5.) zählte wegen einer Abseitsposition von Serge Gnabry nicht.

Generell schwebte Gosens, der auch von der UEFA offiziell als "Man of the Match" ausgezeichnet wurde, auf Wolke 7. Beim eigenen Treffer sei ihm "einer abgegangen", jubelte der Bergamo-Star. Er lobte vor allem die Atmosphäre in der mit knapp 13.000 Zuschauern gefüllten Münchner Arena. "Auch eine Grätsche, wo der Ball mal auf die Tribüne fliegt, wurde gefeiert. Das ist doch mal affengeil. Da freuen wir uns einfach drüber. Das wollen wir genießen." Dass Deutschland nach dem 0:1 im Auftaktspiel nun seinen ersten EM-Sieg feierte und gleichzeitig beste Chancen aufs Achtelfinale hat, sei ein positiver Nebeneffekt. Das Portugal-Duell sei ein Spiel gewesen, "dass wir gewinnen mussten. Und dann mache ich ein Tor und bin an zwei Toren beteiligt. Mehr kannst du dir nicht erwarten."