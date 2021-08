Affenlaute und rassistische Beleidigungen: Spielabbruch bei Partheland gegen Döbelner SC

Brandis/Döbeln. Es war ein grauer Fußballnachmittag mit traurigem Ausgang: Nach rassistischen Ausfällen einiger Heimzuschauer ist die Kreisoberliga-Partie zwischen dem SC Partheland und dem Döbelner SC am Sonntag abgebrochen worden. In der Nachspielzeit wurde ein DSC-Kicker mit Affenlauten und rassistischen Beleidigungen verbal attackiert – die Reaktion seines Teams folgte postwendend, geschlossen verließen die Döbelner den Platz.

Das unsägliche Verhalten der besagten Krakeeler hat diese nicht verhandelbaren Grundsätze der Döbelner konterkariert: „Sport ist nicht nur Sport, sondern findet hier in unserem Land, in unserer Region und unserer Gesellschaft statt. Der Döbelner SC 02/90 steht für Integration auf allen Ebenen. Auch das ist Sport. Wir wollen eine Gesellschaft, die auf Gemeinsamkeiten beruht und keine, die auf Trennungen, Spaltungen und Ängsten basiert. Deshalb haben Rassismus aller Art, Ausgrenzung und Diskriminierung keinen Platz bei uns. Und deshalb können wir solche Ereignisse, wie beim Kreisoberligaspiel beim SC Partheland nicht tolerieren.“

Döbeln erfolgreich bei Integration

Kolbe nimmt indessen die Gastgeber in Schutz, die die Störenfriede am Sonntagnachmittag sofort des Stadions verwiesen. „Zudem haben sich alle Spieler sowie Vereinsfunktionäre des SCP bei unserem Team entschuldigt. Die waren ebenfalls völlig schockiert von den Ereignissen.“

Der Döbelner SC ist überaus erfolgreich bei der Integration von Fußballern, die zumeist 2015 und 2016 als Flüchtlinge in die Stiefelstadt kamen. Im schwarz-weißen Trikot der Döbelner standen am Sonntag derer zwei, die seit mehreren Saisons wichtige Eckpfeiler und Leistungsträger der Mannschaft sind: Amidu Dadi aus Ghana und Abdoul Latif Madjdou aus Benin.

Fast sechs Jahre sind vergangen, seit die beiden als unbegleitete Minderjährige aus Afrika in Deutschland strandeten und zunächst in der Jugendwohngruppe „Distel“ in Großweitzschen, später in Döbeln eine neue Heimat fanden. „Wenn unsere Spieler, deren Wurzeln erkennbar nicht in Deutschland liegen, die aber anerkannte, akzeptierte und integrierte Mitglieder unserer Gesellschaft sind, auf beschämende und niveaulose Art rassistisch beleidigt und beschimpft werden, dann ist das nicht akzeptabel“, so Kolbe.