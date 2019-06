Afrika Cup: Gastgeber Ägypten und Nigeria ziehen ins Achtelfinale ein

Gastgeber Ägypten und Nigeria haben beim Afrika Cup als erste Fußball-Teams das Achtelfinale erreicht. Die Mannschaft um Liverpool-Star Mohamed Salah setzte sich am Mittwochabend gegen den Kongo in Kairo mit 2:0 (2:0) durch.

Der 27 Jahre alte Salah, zweifacher Fußballer des Jahres in Afrika, traf kurz vor der Pause in der 43. Minute zum 2:0. Den Führungstreffer erzielte der in England für den Premier-League-Aufsteiger Aston Villa spielende Ahmed El-Mohammadi (25.). Beim Kongo stand Marcel Tisserand vom VfL Wolfsburg in der Startelf. Der ägyptische Fußballverband EFA hatte vor der Begegnung einen Nationalspieler nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung aus dem Team ausgeschlossen.