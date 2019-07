Die ,,Wüstenfüchse" fordern die ,,Super Eagles". Das zweite Halbfinale beim Afrika-Cup mit Algerien gegen Nigeria am Sonntag (21 Uhr) in Kairo gilt als ein Klassiker des afrikanischen Fußballs. Als ,,Kampf der Titanen" wird das Duell auf der offiziellen Newsseite des Wettbewerbs angekündigt.

Die Algerier um Kapitän Riyad Mahrez von Manchester City sind bislang das Überraschungsteam der 32. Ausgabe des afrikanischen Kontinental-Cups. Sie marschierten ohne Gegentor durch die Gruppenphase und holten dabei die maximale Punktzahl von 9 Zählern aus drei Spielen. Auch im Achtelfinale beim 3:0 gegen Guinea und den Ex-Leipziger Naby Keita blieb Algerien ohne Gegentreffer. Diese stolze Serie endete erst im Viertelfinale, beim 1:1 nach Verlängerung gegen die Elfenbeinküste. Algerien setzte sich im Elfmeter-Krimi durch. Dass der Deutschland-Schreck von den Weltmeisterschaften 1982 und 2014 wieder im Halbfinale steht und zum zweiten Mal nach 1990 nach dem Cup greift, ist vor allem der Erfolg von Coach Djamel Belmadi. Er ist erst seit 2018 im Amt und hat taktisch wie personell einige gravierende Veränderungen vorgenommen. So stellt er auf ein offensives 4-3-3-System um und gab dabei Spielmacher Mahrez mehr Freiheiten. Aus dem Kader gestrichen wurde hingegen Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04. ,,Wir können kaum glauben, was hier passier ist", freut sich Mahrez schon nach dem Viertelfinal-Einzug in der vergangenen Woche, ,,wir müssen einfach so weitermachen, haben bislang noch nichts geschafft."