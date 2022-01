Union-Stürmer Taiwo Awoniyi trifft bei Nigeria-Sieg, Ägypten-Star Mohamed Salah sorgt für Entscheidung

Nigeria führt die Gruppe D beim Afrika Cup in Kamerun weiter an. Im zweiten Spiel gelang dem Team von Trainer Augustine Eguavoen ein 3:1 (2:0)-Sieg gegen den Sudan. Die Tore für die Super Eagles erzielten Samuel Chukwueze (3.), Taiwo Awoniyi von Bundesligist Union Berlin (45.) und Moses Simon (46.). Den einzigen Treffer für den Außenseiter markierte Walieldin Khidir per Strafstoß nach 70 Minuten. Nigeria ist durch den Sieg bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert.

An diesem Sonntag stehen beim Afrika-Cup insgesamt vier Partien an. In der Gruppe F trifft Gambia auf Mali (14 Uhr), zudem bekommt es Tunesien mit Mauretanien (17 Uhr) zu tun. In der Gruppe E spielt die Elfenbeinküste gegen Sierra Leone (17 Uhr) und Algerien gegen Äquatorialguinea (20 Uhr). Alle Partien des Afrika Cups übertragt der Pay-TV-Kanal Sportdigital. Der Sender ist auch über den Streamingdienst DAZN abrufbar. Zudem streamt OneFootball die Spiele in Deutschland und in Österreich.