Mané schlägt Salah im Elfmeterschießen: Senegal gewinnt Afrika-Cup-Finale gegen Ägypten

Senegal hat zum ersten Mal den Afrika-Cup gewonnen. Das Team um Liverpool-Starspieler Sadio Mané setzte sich am Sonntagabend im Endspiel in Kameruns Hauptstadt Yaoundé gegen Rekordsieger Ägypten nach 120 torlosen Minuten mit 4:2 im Elfmeterschießen durch .

Die in der Geschichte des Turniers sieben Mal erfolgreichen Ägypter, die ohne den gesperrten Trainer Carlos Queiroz auskommen mussten, mussten sich mit Platz zwei begnügen. Dritter wurde Kamerun.

Die beste Chance in der regulären Spielzeit vergab Mané bereits in der siebten Spielminute. Der Angreifer des FC Liverpool schoss zu schwach, so dass Ägyptens Keeper Abou Gabal parieren konnte. Doch im Elfmeterschießen traf der Liverpool-Star zum entscheidenden Treffer.